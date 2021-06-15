В Прикамье удалось справиться с пожаром на Усьвинских столбах

Фото: группа ВК "Усьвинские столбы и Каменный город".

Напомним, в понедельник, 14 июня, в особо охраняемой территории Усьвинские столбы неподалеку от Каменного города вспыхнул лесной пожар. Это место является еще и ландшафтным памятником природы, здесь на берегу реки Усьва расположены высокие скальные образования из известняка и произрастают редкие растения.

На борьбу с огнем вышли сотрудники природного парка и лесники, они установили на реке помпы и качали воду для тушения огня.

Как сообщили вчера, 14 июня, в Пермском лесопожарном центре, сначала огонь охватывал площадь в 0,2 гектара, но постепенно захватывал все новые пространства. Наконец, его продвижение удалось остагновить.

- Пожар в Усьвинских столбах локализован на площади 0.46 га в 17.50, - сообщили в краевом Минприроды. – Его тушили 8 человек - сотрудники природного парка "Пермский" и Чусовской лесопожарной станции. Пожар был низовой, горел валежник. Огонь распространялся слабо.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности туристами.