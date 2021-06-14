Пермские ученые описали аномалии начала лета в Прикамье

Даже грибы из-за жары пошли на 2 недели раньше. Фото: архив "КП".

Если в мае погода была похожа на июньскую, то в июне – на июльскую. Который день в Прикамье стоят жаркие и засушливые дни.

Как отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели столбик термометра в Перми днем подбирался к тридатиградусной отметке. Во вторник и среду, несмотря на облачность, будет не намного прохладе – от 26 до 28 градусов: южный и юго-восточный ветер будет по-прежнему приносить к нам тепло.

В ближайшие два-три дня на территории края будут греметь грозы, но сильных затяжных дождей не ожидается.

В четверг ветер может на пару дней перемениться на северный, и тогда мы немного отдохнем от жары – дневная температура мажет опуститься до 18 градусов. В этот день, а также в пятницу вероятны сильные порывы шквалистого ветра, во время грозы его скорость может достигать 20 метров в секунду.

А вот суббота и воскресенье могут стать вновь солнечными и сравнительно тихими, хотя и не такими жаркими, как в минувшие выходные - потеплеть может градусов до двадцати.

Синоптики уже констатируют аномалии начала нынешнего лета.

- На юго-востоке Прикамья дождей не было уже больше месяца, - отмечают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. - Дефицит осадков привел к тому, что приток воды в Камское водохранилище сейчас составляет всего треть от нормы для начала июня. На фоне засушливости усиливается опасность пожаров. На севере края они могут возникать из-за сухих гроз, когда молнии будут сверкать при отсутствии дождя.

Об июньских аномалиях говорят и биологи. Раньше обычного в лесах пошли грибы. Дачники едва справляются с поливкой посадок.

- Подобная жарка погода сулит хороший урожай осенью, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Но чтобы он не пропал, нужно очень постараться. Из-за катастрофического дефицита влаги в поливке нуждаются даже взрослые деревья. Посадки на грядках стоит прикрывать днем от палящего солнца нетканым материалом. Подобная погода способствует активизации насекомых-вредителей, так что растения как никогда нуждаются в обработке против них.