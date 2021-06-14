Выпускницу пермского вуза назначили заместителем министра просвещения России

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность заместителя министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой. Она будет курировать Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования.

Анастасия Владимировна родилась в Перми в 1974 году, в 1996 году она окончила Пермский политехнический институт, при котором потом работала в Лицее международного центра образования и науки. Затем ее назначили заместителем председателя Департамента образования Пермской области.

С 2013 года Анастасия Зырянова работала главой Департамента госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

В 2019 году Анастасия Зырянова стала главой Федерального центра тестирования, который был создан для содействия Рособрнадзору, в том числе по организации проведения ЕГЭ.