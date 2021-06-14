В Перми изъяли 400 литров алкоголя, которым торговали ночью

.

В полицию в Перми поступила жалоба на то, что на улице Качалова два магазина бойко торгуют спиртным по ночам, и стекающиеся к ним выпивохи шумят и не дают людям спать.

Полицейские провели рейд, факты подтвердились.

- На всю продукцию в этих торговых точках отсутствовали сопроводительные документы, а часть товара и вовсе была с признаками подделки, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В отношении двух предпринимателей возбуждены административные дела, им грозят штрафы. Из незаконного оборота изъято около 400 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции.