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Общество14 июня 2021 16:59

В Перми изъяли 400 литров алкоголя, которым торговали ночью

Полицейские провели рейд по сигналу местных жителей
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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В полицию в Перми поступила жалоба на то, что на улице Качалова два магазина бойко торгуют спиртным по ночам, и стекающиеся к ним выпивохи шумят и не дают людям спать.

Полицейские провели рейд, факты подтвердились.

- На всю продукцию в этих торговых точках отсутствовали сопроводительные документы, а часть товара и вовсе была с признаками подделки, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В отношении двух предпринимателей возбуждены административные дела, им грозят штрафы. Из незаконного оборота изъято около 400 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции.