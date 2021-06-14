В Пермском крае полыхает лес в районе Усьвинских столбов

Фото: группа ВК "Усьвенские столбы и Каменный город".

В особо охраняемой природной территории Усьвинские столбы горит лес. Этот ландшафтный памятник природы – скальные обнажения известняковых столбов высотой до 150 метров на правом берегу Усьвы - как и Каменный город являются визитной карточкой Прикамья и местом паломничества туристов. Тут произрастают несколько десятков редких растений. И вот сейчас ландшафт и растительность оказались под угрозой.

Отчего вспыхнул огонь, пока установить не удалось. Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности из-за засушливых погодных условий, пожар может возникнуть, в том числе, и от молнии в «сухую грозу» без дождя.

- Угрозы для населения нет, - сообщили в Пермском лесопожарном центре. – Путь для огня к жилью перекрывают речки. Сейчас с огнем борются три представителя природного парка «Пермский» и пять человек из Чусовского лесхоза, двумя помпами из реки они закачивают воду. Площадь горения составляет не более половины гектара.

В лесопожарном центре напомнили, что о пожарах в лесу можно сообщить в центр по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.