В Перми автобус столкнулся с легковым автомобилем

Фото: архив "КП".

Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло вчера, 13 июня, в самом центре Перми.

В два часа дня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская столкнулись автобус маршрута №45 и легковой автомобиль.

На место выехали спасатели, но их помощь не потребовалась

- В результате ДТП пострадавших и розлива горюче-смазочных материалов нет, - сообщили они.

А вот другая авария с участием автобуса, которая произошла накануне выходных, закончилась трагически. Как уже писала «КП», в микрорайоне Гайва в Перми водителя насмерть сбил собственный автобус. «ПАЗик» неожиданно тронулся с места в то время, как водителя не было в кабине. Шофер попытался остановить автобус, но его придавило передней балкой автомобиля. Чтобы извлечь пострадавшего, спасателям пришлось делать подкоп. Водителя увезли в реанимацию, но полученные травмы оказались смертельными.