В Пермском крае за минувшие сутки выявили 107 случаев заболевания COVID-2019

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 107 подтвержденных случаев заболевания COVID-2019, а за все время – 58828 случаев, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Показатель заболеваемости составил 2263,3 на 100 тысяч населения, регион занимает 71 место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 31387 случаев (53,3%). В Пермском крае лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», медицинских организаций региона проведено более 2 миллионов исследований на коронавирус, за прошедшую неделю в среднем проводилось почти 5 тысяч исследований в день.

- Из 107 заразившихся 15 человек проходят лечение в больницах, 92 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом Минздраве. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 828. В числе 107 новых инфицированных 49 пациентов мужского пола, 58 – женского, среди заболевших 4 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 29 человек, от 30 до 49 лет – 48 человек, 16 в возрасте 50-64 и 10 человек старше 65 лет.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.