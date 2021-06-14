Пермячка, выкрав у пермяка банковскую карту, отправилась делать шопинг по барам и алкогольным супермаркетам

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Закамске прямо на улице у прохожего незаметно вытащили сумочку, в которой помимо прочих вещей лежала банковская карта. Пермяк не сразу заметил пропажу, а когда хватился барсетки, выяснилось, что с помощью его карточки кто-то уже успел расплатиться 11 раз.

- Воровку очень быстро удалось задержать, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – С похищенной банковской картой 44-летняя ранее судимая пермячка отправилась в алкогольные супермаркеты, бары и продуктовые магазины. Прежде, чем владелец карточки заблокировал ее, похитительница успела совершить с ее помощью 11 приобретений на сумму 6 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, виновной грозит до 5 лет лишения свободы.