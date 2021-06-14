Жара и грозы, ливни и похолодание: пермские синоптики рассказали о погоде на этой неделе

. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Первый день недели – сегодняшний понедельник, 14 июня, – обещает быть жарким.

- Днем столбик термометра в Прикамье поднимется до +28 градусов, - прогнозируют синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Местами ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. При этом порывы южного ветра при грозах могут достигать 15-20 метров в секунду. По прогнозам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, фронт ливней и гроз может достигнуть Перми в понедельник вечером.

По данным метеорологов, вероятность гроз и ливней сохранится всю первую половину недели, а к выходным жара начнет постепенно спадать - столбик термометра может опуститься в пятницу днем до двадцатиградусной отметки.