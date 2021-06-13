Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 13 регионах Прикамья

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была официально подтверждена у 58 721 жителей Пермского края. Фото: архив "КП"

13 июня 2021 года эпидемиологи сообщили о 102 новых случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Она были выявлены в 13 территориях Прикамья.

- Наибольшее число пациентов с COVID-19 зафиксировано в Перми: инфекция диагностирована у 78 человек, - говорится в сообщении оперштаба. - В Пермском муниципальном районе заболели пять человек, в Березниках, Кунгуре и Добрянском городском округе по три. В Березовском и Кунгурском муниципальных округах подтверждено по два случая. По одному пациенту из вновь выявленных проходят лечение в шести территориях – Кизеле, Чайковском, Чернушинском, Чусовском, Соликамском и Октябрьском городских округах.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция была официально подтверждена у 58 721 человек.