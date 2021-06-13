Фото с места происшествия: группа ВК Подслушано ЖК Арсенал.

Жуткую картину увидели у себя под окнами 12 июня ночью жители высотки в пермском ЖК «Арсенал». С огромной высоты вниз упал мужчина, от удара тело оказалось сильно повреждено, кровь растеклась по асфальту. Кто-то из подписчиков поделился кадрами с места ЧП в группе жилого комплекса и попытался выяснить подробности.

«Мужчина упал с 24 этажа с общего балкона после часа ночи», «Прогуливался с утра там случайно, чуть в мозги не вляпался», «Вам еще повезло, я с собакой гуляла, когда труп осматривали», «Соболезную родным и близким», - комментируют пост подписчики группы.

По факту произошедшего проводит свою проверку Следственный комитет. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти и все обстоятельства, предшествующие ей.