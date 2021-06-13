МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае

При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты краевого МЧС разместили на своем официальном сайте экстренное предупреждение о сильном ветре, который ожидается 14 июня на территории Пермского края.

- По данным ЦГМС на территории Прикамья днем местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с, - говорится в сообщении. – Гражданам необходимо соблюдать рекомендации при сильном ветре.

Если ветер застал вас на улице, нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Запрещено подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и одиночно стоящим деревьям. Также стоит избегать парковки транспорта рядом с такими объектами.