У парка имени Горького в Перми появилось сердце

Фото: скрин с видео официальной группы ВК парка Горького в Перми.

- Никаких секретов - у нас новый арт-объект в ротонде, - сообщает официальная страница пермского парка Горького ВКонтакте. - Радостно, что у «сердца Парка» - ротонды теперь появилось и свое сердце.

В Перми появился новый интересный арт-объект - «Сердце парка Горького». Это красные глянцевые ладони, сплетенные в форме сердца. Располагается он в самом центре парка - в ротонде.

Гуляющие в парке пермяки могут сфотографироваться или сделать на его фоне сэлфи, поучаствовать в конкурсе и выиграть прекрасный романтический приз.