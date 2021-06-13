Над Пермью прогремела гроза

Вероятность ливневых дождей и гроз в Перми не исключена и в начале следующей недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 13 июня в небе над Пермью начал греметь гром, а вскоре началась гроза. Пермяки делятся в соцсетях фотографиями этого кратковременного ливня, прошедшего над городом.

- Грозы с юга края смещаются на север, в сторону Перми, - сообщает страница ВК Метеоролог и я.

- 13 июня над Уралом установятся ветра южных направлений, - рассказал о погоде инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Зона активной конвекции с грозами будет пролегать вдоль западных границ края, кратковременные дожди возможны по западным и северо-западным районам. На остальной территории ожидается переменная облачность без осадков и дневная температура +24…+28 , в Перми до +27 . Теплой будет и ночь +11…+16 .

В понедельник 14 июня продолжится заток теплого воздуха, из-за чего ночная температура повысится до +13…+18 , а днем будет +25…+30 . Теплее всего ожидается на юге и юго-востоке края, прохладнее на северо-западе, где есть высокая вероятность ливневых дождей и гроз.

К вечеру грозы не исключены и в центральных районах края и в Перми, при этом воздух прогреется до +27…+29 . Понедельник ожидает стать самым теплым днем первой половины июня, а следующий день вероятно небольшое кратковременное похолодание.