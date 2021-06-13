Плюс 102 новых случая: опубликована новая статистика по заболевшим коронавирусом в Перми на 13 июня 2021 года

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 721 человек. Фото: архив "КП"

Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом на 13 июня 2021 года.

- За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 13 человек проходят лечение в больницах, 89 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщается в сводке. - Среди 102 новых инфицированных 35 пациентов мужского пола, 67 – женского и 12 детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 42 человека, 20 - в возрасте 50-64 и 13 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 721. Заболевшим назначено лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, где в праздничные выходные пермяки без записи могут поставить себе прививку. График работы мобильного пункта вакцинации в Перми - здесь.