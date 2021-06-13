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Происшествия13 июня 2021 10:54

Утреннее ДТП на Геров Хасана в Перми: после столкновения с легковушкой грузовая Газель съехала в кювет

В результате аварии пострадала женщина
Алена ОВЧИННИКОВА
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В Перми около шести часов утра в районе дома № 105 столкнулись автомобиль Лада Гранта и грузопассажирская Газель. Фото: группа ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.

В Перми около шести часов утра в районе дома № 105 столкнулись автомобиль Лада Гранта и грузопассажирская Газель. Фото: группа ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.

Ранним утром в Перми на улице Героев Хасана произошло ДТП с пострадавшими. Около шести часов утра в районе дома № 105 столкнулись автомобиль Лада Гранта и грузопассажирская Газель. От удара Газель съехала в кювет, в салоне автомобиля в этот момент находилась женщина, она получила сочетанные травмы. Достать ее из салона очевидцы ДТП самостоятельно не смогли.

На место происшествия были вызваны оперативные службы. Спасатели помогли деблокировать пострадавшую и передали ее медикам. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины аварии.