Утреннее ДТП на Геров Хасана в Перми: после столкновения с легковушкой грузовая Газель съехала в кювет

В Перми около шести часов утра в районе дома № 105 столкнулись автомобиль Лада Гранта и грузопассажирская Газель. Фото: группа ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.

Ранним утром в Перми на улице Героев Хасана произошло ДТП с пострадавшими. Около шести часов утра в районе дома № 105 столкнулись автомобиль Лада Гранта и грузопассажирская Газель. От удара Газель съехала в кювет, в салоне автомобиля в этот момент находилась женщина, она получила сочетанные травмы. Достать ее из салона очевидцы ДТП самостоятельно не смогли.

На место происшествия были вызваны оперативные службы. Спасатели помогли деблокировать пострадавшую и передали ее медикам. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины аварии.