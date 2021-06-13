В Каме найдено тело пермяка, пропавшего еще в феврале

Страшную находку пермяки обнаружили неподалеку от Красавинского моста – примерно в 250 метрах от берега.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
12 июня неподалеку от Красавинского моста – примерно в 250 метрах от берега - прохожие обнаружили в Каме полуразложившийся труп человека. На место были вызваны оперативные службы города. Когда тело извлекли из воды, начали устанавливать личность погибшего.
Выяснилось, что это 40-летний пермяк, пропавший в Индустриальном районе Перми в феврале 2021 года. Все эти полгода он находился в розыске, как без вести пропавший. Сейчас по этому факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины.