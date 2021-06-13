Где пермяки в праздничные выходные могут поставить себе прививку от коронавируса

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет, не болевшие COVID-19 за последние полгода и не имеющие противопоказаний. Фото: архив "КП"

Накануне праздничных выходных в Прикамье было доставлено 3 000 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции. Для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны около 50 тысяч слотов.

Без записи сделать себе прививку от коронавируса 13 и 14 июня можно в торговом центре «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59. Время работы - с 10.00 до 14.00.

- Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет, не болевшие COVID-19 за последние полгода и не имеющие противопоказаний, - сообщают в краевом минздраве. -О том, какую вакцину выбрать, «ЭпиВакКорона», «Спутник V» или «КовиВак», можно проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

Поставить прививку от COVID-19 сейчас важно еще и потому, что в России наблюдается резкий подъем по заболеваемости коронавирусом. В столице из-за этого даже продлили праздничные выходные.