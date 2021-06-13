Три мошенницы под видом медиков обокрали пенсионерку из Пермского края

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: архив "КП"

В Кунгуре будут судить трех жительниц Рязанской области в возрасте от 33 до 56 лет. Они обокрали 77-летнюю местную жительницу.

Все случилось в декабре 2020 года. Пенсионерка сидела дома и ждала прихода терапевта, и тут ей позвонили в домофон. Трех злоумышленниц она ошибочно приняла за медицинских работников, а после их ухода она обнаружила пропажу крупной суммы денег и ювелирных изделий.

Подозреваемые устроили целый спектакль для потерпевшей. Двое злоумышленниц изображали врачей, отвлекая пенсионерку, а третья в это время совершала кражу.

- Обвиняемых удалось задержать в кратчайшие сроки в краевой столице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В ходе обыска их автомобиля сыщики обнаружили часть похищенных средств и украшений. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.