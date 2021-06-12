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Общество12 июня 2021 10:19

В поселке Алешиха под Краснокамском сгорел дачный дом

Есть пострадавшие
Григорий Серёдкин
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Во время ЧП пострадали несколько человек

Во время ЧП пострадали несколько человек

Фото: Василий Вахрин

12 июня в поселке Алешиха Краснокамского округа сгорел дачный дом.

Как сообщили в краевом МЧС, пожар в поселке произошел в 7 утра. Количество пострадавших не уточняется.

На тушение пожара были вызваны 33 человека и 9 единиц техники.

Существовала угроза газового взрыва - спасатели эвакуировали из опасной зоны 50-литровый газовый баллон. Дальнейшего распространения огня на соседние дома удалось избежать. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.