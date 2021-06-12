«Больше нет мотивации»: экс-«амкаровец» Николай Зайцев вряд ли вернется в Пермь

Фото: amkar.org

Экс-защитник «Амкара» Николай Зайцев расторг контракт с воронежским «Факелом» и вряд ли вернется в возродившийся пермский клуб. Скорее всего, футболист завершит карьеру.

«Все лаконично: я перестал видеть спортивную составляющую своего будущего в футболе, больше нет мотивации, не хотелось бы быть наполовину или на треть в семье под названием «Факел»! Всем спасибо и удачи!» – передает слова защитника пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, ранее в федеральных и региональных СМИ появлялась информация о том, что защитник может вернуться в Пермь и снова выступать за «Амкар». Ведь в скором времени «красно-черные» займутся формированием тренерского штаба и основного состава команды.