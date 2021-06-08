Пермское почтовое отделение оштрафовали на 100 тыс. руб.

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Одно из пермских отделений «Почты России»‎, расположенное на ул. Крупской, оштрафовано на 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого Управления Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, административное дело возбудили из-за отсутствия обеззараживания воздуха в помещении почтового здания, которое предназначено для обслуживания населения и торговли промтоварами.

Организация пыталась оспорить решение суда первой инстанции, но апелляцию отклонили. Решение краевого суда вступило в законную силу.