В выходные в Прикамье температура поднимется до +28 градусов

29 мая, в субботу, температура поднимется до +28 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае. Она будет носить переменчивый характер.

- 29 мая, в субботу, ожидается мощное потепление – температура может подняться до +25...+28°, - сообщил изданию Business Class инженер ГИС-центра Пермского госуниверситета Андрей Шихов. – Но жара будет кратковременной. Вечером в субботу вероятны грозы на большей части региона. Уже в ночь на 30 мая через Пермский край пройдет холодный фронт, после чего пермяков ждет понижение температуры воздуха.

Напомним, аномальная жара в мае в этом году установила несколько рекордов по самой высокой температуре воздуха за всю историю наблюдений за погодой.