Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 19 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 57083 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

27 мая 2021 года в Пермском крае зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 19 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 38, - сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. - На втором месте по заболеваемости – Чайковский, где коронавирус подтвердился у девяти человек. На третьем – Пермский муниципальный район, в котором обнаружено восемь инфицированных.

По семь заболевших зафиксировано в Лысьвенском и Чусовском городских округах. В Губахе инфекция диагностирована у пяти прикамцев. По четыре случая заболевания обнаружено в Добрянском городском округе и Кунгурском муниципальном районе, по три – в Березниках и Кизеле. В Сивинском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у двух человек.

По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это Александровский муниципальный округ, Большесосновский муниципальный район, Кудымкар, Кунгур, а также Горнозаводский, Красновишерский, Краснокамский и Суксунский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 57083 жителя с коронавирусной инфекцией.