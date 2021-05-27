«Море адреналина и незабываемых впечатлений». Пермяков приглашают на матч Россия-Швеция

Фото предоставлено Прага Моторс

Прага Моторс - официальный дилер Škoda поддерживает российскую команду на чемпионате мира по хоккею и приглашает гостей и жителей Перми посмотреть матч Россия-Швеция (31 мая в 22.15) на шоссе Космонавтов, 361.

Чемпионат мира по хоккею 2021 может претендовать на звание самого невероятного в истории спорта. В первых же играх сильнейшие сборные проигрывали аутсайдерам чемпионата. Легендарные канадцы уступили ничем не примечательной Латвии. Шведы, которые входят в пятерку сильнейших команд мира, проиграли Дании. А чемпион 2019 года - сборная Финляндии проиграли сборной Казахстана. Чего ждать от сборной России?

Пока наши хоккеисты показывают на чемпионате достойные результаты, одержав три волевые победы в четырех матчах и уверенно расположившись на втором месте в группе. Нашей сборной осталось провести три игры, каждая из которых будет иметь серьезное значение для окончательной расстановки команд по итогам группового турнира. В следующей игре российские спортсмены сразятся с одним из самых сильнейших соперников чемпионата - шведами.

Смотреть подобные игры нужно в уютной атмосфере, в компании друзей и единомышленников. Автосалон Прага Моторс поддерживает российскую команду и приглашает всех желающих на просмотр матча Россия-Швеция 31.05.2021 в 22.15 на шоссе Космонавтов, 361. Гостей ждут веселая атмосфера истинных болельщиков, угощения и игры, а самые ярые болельщики могут сделать ставки на спорт.

Количество мест ограниченно, запись по телефону +73422140000