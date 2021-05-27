Придется привыкать вновь: пермский департамент транспорта подготовил изменения в маршрутную сеть

В департаменте говорят, что изменения нацелены на улучшение транспортного обслуживания пассажиров. Фото: Василий Вахрин

В Перми вновь заговорили об изменениях в маршрутную сеть: департамент транспорта подготовил изменения.

- Корректировки основаны на анализе данных системы учета пассажиропотока, а также на полученных властями обращений от пассажиров городского транспорта, - объяснили чиновники. - Изменения в первую очередь нацелены на улучшение транспортного обслуживания пассажиров на основе их запросов. В случае их одобрения изменения могут вступить в силу в ближайшее время.

Что планируется поменять:

Увеличится количество автобусов на загруженных маршрутах № 14, 19, 32, 54 и 57.

В летний период все автобусы маршрута № 51 будут следовать по полному маршруту до конечной остановки «станция Пермь-I».

Все рейсы автобусного маршрута № 20 будут следовать до конечной остановки «Микрорайон Новый Крым».

Автобусный маршрут № 24 будет продлен до конечной остановки «Улица Памирская».

Автобусный маршрут № 19 вместо конечной остановки «Улица Попова» будет следовать по Шоссе Космонавтов до конечной остановки «Печатная фабрика Гознак».

Будут организованы новые маршруты, которые обеспечат беспересадочные поездки между улицей Мира и Комсомольской площадью, а также микрорайоном Крохалева и площадью Дружбы.