Комфортное образование: в пермских школах протестировали отечественную образовательную платформу «Сферум»

Фото предоставлено «Ростелеком»

В школах Пермского края протестировали отечественную платформу «Сферум». Первое открытое онлайн-мероприятие на базе новой российской цифровой платформы «Сферум», разработанной компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома» и Mail.ru Group) прошло в спортивной школе-интернат №85. Учителя и ученики в онлайн-режиме подвели итоги учебного года.

Цифровая образовательная платформа позволяет проводить групповые видеоконференции для 100 участников, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом (фотографиями, видео, презентациями и другими материалами), создавать сообщества школ. Отечественная разработка дает возможность оставаться в учебном процессе болеющим школьникам. Кроме того, это постоянная связь с классом в случае отъездов, и надежная коммуникация учителей и родителей.

Фото предоставлено «Ростелеком»

Ольга Рейнгардт, директор МАУО школы интернат №85:

«Традиционное обучение в школах – это наш приоритет. Вместе с тем в спортивных школах ребята довольно часто уезжают на соревнование в другие города, учувствуют в различных сборах, поэтому эта платформа стала для нас актуальна в первую очередь. Ребенок может находится в другом городе, либо по состоянию здоровья родители решили оставить его дома. В этом случае он подключается к уроку онлайн, видит учителя и слышит его, выполняет его задания. Может даже задавать вопросы. Также хочется отметить, что благодаря запуску отечественного ресурса онлайн-образование станет доступным и для детей из удаленных поселков и территорий Пермского края».

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Фото предоставлено «Ростелеком»

Петр Козловский, директор Пермского филиала компании «Ростелеком».

«В ''Сферуме'' используется только сертифицированный контент, который проверен экспертным сообществом. Важно отметить, что родителям не придется беспокоиться о том, что кому-то станут доступны личные данные ребенка, его индивидуальные достижения, цифровое портфолио. Платформа надежно защищена. В будущем каждого участника образовательного процесса будет свой личный кабинет. Главное, чтобы в каждом учебном учреждении был качественный интернет. Всего в пилотном проекте этого года учувствовало 13 школ Пермского края. В скором будущем и другие учебные заведения края будут подключены к этой системе».

В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширить возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.