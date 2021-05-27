Стая из 10 лосей пришла на газон перед торговым центром в Перми

В Перми стая лосей вышла к торговому центру. Фото: кадр видео Дмитрия Мударисова.

Не часто такое увидишь, как стая из 10 лосей приходит в город. Так случилось на днях в Перми. В темное время суток камера наружного наблюдения торгового цента «Спешилов» запечатлела, как из лесочка на газон один за одним выходят лоси.

Видно, что среди животных есть взрослые особи и еще малыши. Сохатые осторожно подошли близко к дороге, но затем остановились и ушли обратно туда, откуда пришли.

Кстати, в Минприроды Пермского края поясняют, что сейчас у лосей сезонная миграция, именно это могло стать причиной выхода лесных животных близко к людям.

За минувшую неделю на дорогах Пермского края произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Специалисты Минприроды Прикамья отмечают, что с начала 2021 года на территории региона зафиксировано 33 ДТП с участием диких животных.

За сбитое животное водитель обязан возместить ущерб в сумме 80 000 рублей.