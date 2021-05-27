Сбер приглашает жителей на Зеленый Марафон

Фото: Сбер

Зеленый Марафон – традиционный марафон от Сбера, который в этом году состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Зеленый марафон-2021 пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Я рад, что в этом году еще большее число жителей наших регионов смогут принять участие в Зеленом Марафоне. Мы делаем все, для того, чтобы это мероприятие стало не только масштабным спортивным событием, но и помогло каждому задуматься о том, как сказывается на планете наше ежедневное потребление».

Для участников забегов будет организовано несколько спортивных дистанций – забег на 4,2 км и 10 км, детские забеги и инклюзивный забег. Также в этом году добавлена новая дистанция - скандинавская ходьба. В забегах могут принять участие как спортсмены-профессионалы, так и просто любители спорта.

В этом году участники оффлайн-забегов в 8 городах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка получат подарки от СБЕР ЕАПТЕКИ (входит в экосистему Сбера). СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших онлайн-аптек России, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ — более 70 000 наименований.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Мы рады присоединиться к Зеленому Марафону и поддержать проект, который привлекает внимание к проблеме сохранения окружающей среды и популяризирует здоровый образ жизни. Зеленый Марафон – больше, чем просто забег: это яркий спортивный праздник для людей всех возрастов и масштабная экологическая акция. Мы признательны всем, кто решил поучаствовать в этом празднике и внести свой вклад в будущее планеты».

Зеленый Марафон – это не только спортивно-социальная акция, но и большой праздник. Для участников, зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа. Участие в марафоне бесплатное. Онлайн регистрация на «Зеленый марафон» доступна до 28 мая на сайте проекта.

Справка:

Сбер реализует проект Зеленый Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Также в рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России.