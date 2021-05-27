В прокуратуре рассказали, кого буду судить за смерть пермячки от упавшей глыбы льда

Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую помощь», но пожилая женщина скончалась до приезда медиков. Фото: скриншот видео @Chp_59.

В Перми уголовное дело, которое возбудили после гибели 74-летней женщины передали в суд. Напомним, в марте этого года, с крыши дома по адресу Костычева, 17 на прохожую упал снег со льдом. От удара она погибла на месте. Обвинение предъявили председателю правления Товарищества собственников жилья «Костычева 17». Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»

- В результате бездействия и халатного отношения к своим обязанностям, 18 марта при сходе снежно-ледяной массы с крыши жилого дома, погибла женщина, - сообщает прокуратура Пермского края. - Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.