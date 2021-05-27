В Пермском крае четверо молодых людей оказались на скамье подсудимых после просьбы 15-летней девушки

Следственный комитет уже передал в суд уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кунгуре четверо молодых людей - 17-летний и 16-летний, а также 19 и 22-летние - оказались на скамье подсудимых по статям «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище и «Вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления».

В октябре 2020 года 15-летняя жительница Кунгура обратилась к своему 19-летнему другу с просьбой прийти домой к ее обидчику и избить его. Молодой человек согласился и пригласил поучаствовать в этом ранее судимого 22-летнего знакомого, а тот – двоих несовершеннолетних.

Они договорились не только избить молодого человека, но и забрать из квартиры его ценные вещи. Двое несовершеннолетних, надев маски, ворвались в квартиру, избили парня, забрали ноутбук и мобильный телефон общей стоимостью 15 тысяч рублей. Остальные двое стояли на стреме у подъезда. После произошедшего молодой человек обратился в следственные органы, всех участников преступления задержали.

- В ходе расследования уголовного дела похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшему, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.