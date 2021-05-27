Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 мая 2021 12:29

В Перми на парковке возле бизнес-центра нашли труп мужчины

На место ЧП выехали полицейские и врачи
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эксперты осматривают место происшествия. Фото: @chp_59

Эксперты осматривают место происшествия. Фото: @chp_59

Утром 27 мая в Перми возле парковки у бизнес-центра на улице Стахановская прохожие обнаружили лежащего на асфальте мужчину. Он лежал без движения с пробитой головой. На место вызвали полицейских и медиков, но врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины . По предварительной информации, он упал и получил смертельную травму. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам.

Кстати, трагедий закончилась ссора мужчина на Центральном рынке в Перми 26 мая. После словесной перепалки мужчина ударил другого ножом. Пострадавший скончался от ранения в больнице. Видео с места произошедшего смотрите в нашем материале.

ЧП