В Перми на парковке возле бизнес-центра нашли труп мужчины

Эксперты осматривают место происшествия. Фото: @chp_59

Утром 27 мая в Перми возле парковки у бизнес-центра на улице Стахановская прохожие обнаружили лежащего на асфальте мужчину. Он лежал без движения с пробитой головой. На место вызвали полицейских и медиков, но врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины . По предварительной информации, он упал и получил смертельную травму. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам.

Кстати, трагедий закончилась ссора мужчина на Центральном рынке в Перми 26 мая. После словесной перепалки мужчина ударил другого ножом. Пострадавший скончался от ранения в больнице. Видео с места произошедшего смотрите в нашем материале.