В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 98 жителей

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 083. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 98 человек за сутки. 37 заболевших проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 6 детей. Больше всего заболевших в возрасте от 50 до 64 лет. На лечении в больницах всего остается 599 человек, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались за сутки еще 8 пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших в Пермском крае с начала пандемии 57 083.