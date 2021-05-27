Избиратели: Принцип предварительного голосования «Единой России» очень разумный

Фото: permkrai.er.ru

К утру 27 мая на сайте предварительного голосования pg.er.ru в Пермском крае зарегистрировалось более 126 тыс. выборщиков. Из них 62% уже проголосовали - это около 80 тыс. человек. Организаторы процедуры отмечают: предварительное голосование проходит без нарушений.

«В оргкомитет на сегодняшний день поступило всего две жалобы. Первая связана с формальными вопросами подачи документов, серьезных нарушений нет. Вторая касается ведения агитации в соцсетях, ее мы в настоящее время рассматриваем. Напоминаю, по каждой жалобе мы проводим тщательную проверку и сообщаем заявителю о ее результатах», - говорит руководитель исполкома «Единой России» в Пермском крае Станислав Швецов.

Сами участники предварительного голосования говорят о том, что конкуренция, созданная в ходе процедуры, привлекает избирателей. Это значит, что голосование становится по-настоящему народным.

«В 2021 году на предварительном голосовании – максимально широкое представительство всех профессий, возрастов и социальных групп. Избирателю точно есть из чего выбрать. Общественные деятели, врачи, учителя, журналисты и представители бизнеса, промышленники – спектр очень широк. Среди фактически 700 участников в Пермском крае есть и действующие депутаты, но у них очень большая конкуренция. Именно эта конкуренция, на мой взгляд, делает процедуру предварительного голосования интересной для избирателя. Результат непредсказуем, никто, кроме самих выборщиков, не может на него повлиять. И это очень здорово, потому что делает голосование «Единой России» по-настоящему народным», - считает участник предварительного голосования, главный врач детской клинической больницы им. Пичугина Дмитрий Бондарь.

Также одна из особенностей процедуры в 2021 году – в том, что в составе участников много молодежи. Как следствие, и избиратель «Единой России» тоже «молодеет». Этому способствует форма голосования – онлайн, с помощью аккаунта на «Госуслугах». «Пожалуй, впервые среди участников предварительного голосования «Единой России» так много молодежи. Средний возраст участников – 38 лет, и это серьезная заявка на обновление депутатского корпуса. Еще на старте подготовки партия, напомню, заявляла курс на обновление, и мы видим, что она последовательно его придерживается. Также отмечу, что одновременно с составом участников на предварительном голосовании «помолодел» и избиратель. Онлайн-голосование привлекло молодых и активных людей, каковыми являются пользователи портала «Госуслуги».

Это значит, что партия в ходе процедуры сумела привлечь новых избирателей, которые смотрят в будущее», - говорит директор Государственного казенного учреждения Пермского края «Единый центр учета», кандидат экономических наук, сопредседатель Пермского регионального штаба ОНФ Алексей Мельников. В то же время представители старшего поколения тоже стремятся освоить современные информационные технологии. И предварительное голосование «Единой России» - хорошая возможность для такой «тренировки».

«Я считаю, что предварительное голосование электронным способом – это для нас практическое занятие по освоению сайта «Госуслуги». Все должны пройти этот обязательный курс. Весь мир уже вплотную подходит к новым избирательным технологиям, и в дальнейшем они будут лишь развиваться. Поэтому правильно, что мы уже сейчас учимся. Я, например, всю процедуру освоила, она оказалась совсем несложной, и теперь я ее всем своим знакомым рекомендую», - делится депутат думы Верещагинского городского округа, председатель совета ветеранов Любовь Всеволодовна Кузнецова.

Говоря же о составе участников, Любовь Кузнецова подчеркивает, что представленный состав помогает избирателям сделать осознанный выбор. «Если говорить о самом предварительном принципе голосования, то он очень разумный: если кандидатов много, он наглядно показывает, кто из них может выйти на выборы, а кому не стоит. Нужно думать об избирателях! Ведь для людей существенно легче сделать осознанный выбор, когда в бюллетенях не 20 малоизвестных фамилий, а пять достаточно известных», - говорит ветеран. Напомним, процедура предварительного голосования проходит на сайте pg.er.ru до 30 мая.