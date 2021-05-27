Фото: @chp_59

На Центральном рынке в Перми на глазах десятков прохожих зарезали мужчину. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что преступление произошло днем, 26 мая.

- Подозреваемый в ходе ссоры нанес 62-летнему потерпевшему удар ножом в грудную клетку. Несмотря на то, что пострадавшего удалось оперативно доставить в больницу, он скончался, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний местный житель. Очевидцы в паблике chp_59 опубликовали видео с места происшествия. Судя по всему, на видео запечатлен момент уже после совершения преступления. Автор ролика сообщает, что предполагаемого убийцу - мужчину в красной куртке - до приезда полицейских удерживали очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".