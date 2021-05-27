Пермяков в выходные ждут отключения холодной воды.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителей нескольких десятков домов в Перми ждет отключение холодной воды
Публикуем даты и список адресов
В Перми в ближайшие дни пройдут плановые и аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети. Жителям нескольких десятков домов придется запастись водой. Посмотрите список, не попадает ли ваш дом под отключение.
28 мая с 10.00 до 19.00 не будет воды:
Давыдова, 7, 7 А;
Леонова, 6, 8;
Шоссе Космонавтов, 127, 129, 191, 193, 193 А, 193 Б;
Советской Армии, 4, 6, 10, 12.
28 мая с 14.30 до 17.30
Коминтерна, 11 А;
Куйбышева, 96 А, 98 А;
9 мая, 1, 3.
29 мая с 9.00 до 17.00 без воды:
Маяковского, 42 А, 42 Б, 42 В, 42 Г, 44 А, 46 А, 46 Б;
Новоколхозная, 2.
30 мая с 9.00 до 19.00
Карпинского, 84, 87, 87А;
Оборонная, 29.