Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 6:38

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни в Пермском крае

В северных районах столбик термометра может опуститься до 0 градусов
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Пермском крае в последние дни мая погода будет неустойчивой.

В Пермском крае в последние дни мая погода будет неустойчивой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в последние дни мая погода будет неустойчивой. Сегодня, 27 мая, синоптики обещают нам переменную облачность, днем местами кратковременный дождь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +3,+8º, на севере до 0º, днем 13–18º.

В пятницу 28 мая нас ждет небольшое потепление. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9º, днем 18–23º.