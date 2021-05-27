Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни в Пермском крае

В Пермском крае в последние дни мая погода будет неустойчивой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в последние дни мая погода будет неустойчивой. Сегодня, 27 мая, синоптики обещают нам переменную облачность, днем местами кратковременный дождь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +3,+8º, на севере до 0º, днем 13–18º.

В пятницу 28 мая нас ждет небольшое потепление. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9º, днем 18–23º.