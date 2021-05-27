Один убит, второй ранен: в Пермском крае мужчины выстрелили из ружья в двоих знакомых

В Пермском крае полицейские задержали преступников, выстреливших из ружья в двоих мужчин. Фото: Василий Вахрин

В поселке Кын Лысьвенского района 20 мая случилось ЧП. Двое мужчин выстрелили из ружья в двух местных жителей. Один из них погиб, второй - доставлен в больницу. Злоумышленники подались в бега на автомобиле.

Новость о том, что произошло преступление быстро разлетелась по Кыну. Государственный инспектор РЭО ГИБДД ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу старший лейтенант полиции Павел Гилишев был на выходном дне, гостил у родителей, в Кыну. В дом родственников приехал его двоюродный брат - помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу старшина Александр Прокопенко. Полицейские решили подключится к розыску преступников. Они обследовали улицы поселка, а потом проверили берег Чусовой и нашли там ВАЗ. В машине никого не было, но местные рыбаки рассказали, что утром видел, как какой-то мужчина приехала на машине и переплыл реку Чусовая.

На другом берегу находится база отдыха, там отдыхали туристы. Полицейские поехали к хозяину и рассказали, что произошло. Потом они вместе взяли лодку и втроем переправились на базу.

- Гилишев и Прокопенко изображали туристов, а хозяин базы для отвода глаз громко рассказывал и показывал им свои владения, - рассказали подробности в ГУ МВД по Пермскому краю. - Вскоре полицейские увидели злоумышленника. Он спал, ружья с ним не было. При задержании он оказал сопротивление. Обезвредив его Павел и Александр передали его своим коллегам. На следующий день сотрудниками полиции был задержан второй подозреваемый.