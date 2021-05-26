Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 20 муниципалитетах Пермского края

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Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, новые заболевшие коронавирусом проживают в 20 территориях региона.

На первом месте по количеству заболевших традиционно Пермь, где опасную инфекцию обнаружили у 53 человек. На втором месте Красновишерск с шестью инфицированными. По 5 заболевших зафиксировано в Березниках, Кишертском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе.

В Чусовском городском округе инфекция диагностирована у 4 прикамцев, в Чердынском городском округе – у 3. В Кунгуре, Верещагинском и Соликамском городских округах обнаружено по 2 случая COVID-19.

По одному заболевшему зафиксировано в десяти территориях Пермского края. Это Большесосновский муниципальный район, Березовский, Карагайский, Ординский и Сивинский муниципальные округа, а также Ильинский, Краснокамский, Нытвенский, Очерский и Суксунский городские округа.

Всего в Пермском крае с начала эпидемии и на 26 мая выявлено 56 985 жителей с коронавирусной инфекцией.