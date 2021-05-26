Аналитики МТС впечатлены ростом цен на товары для дома, ремонт и клининг

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Прошлогодний ипотечный бум спровоцировал бурный рост не только рынка недвижимости, но и сопутствующих товаров и услуг. Это ремонт, дизайн, клининг

Аналитика МТС Банка впечатлила цифрами: за январь-апрель 2021 года наибольший прирост отмечается в категории продаж мебели (рост в 2,4 раза), товаров для дома (2,1 раза). Пермяки стали чаще покупать бытовое оборудование — плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры (рост на 84%), обои, краски (81%) и строительные материалы (49%). Вот такая невидимая рука экономики.