Один умер, второй в больнице: в Перми двое мужчин упали с высоты

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 мая, произошло два несчастных случая. Один из них, к сожалению, закончился трагедией.

Первое ЧП произошло в Свердловском районе. В 14:10 с пятиметровой высоты со строительных лесов на улице Героев Хасана, 80 а упал 42-летний мужчина. С различными травмами его увезли в Пермскую краевую клиническую больницу.

Второй случай произошел в Кировском районе. В 23:40 с пятого этажа дома по улице Химградская, 1 выпал 56-летний мужчина. К сожалению, он скончался до прибытия бригады скорой помощи.