Алексей Дёмкин провел первое заседание экспертного совета

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Какой высоты должны быть дома в новом микрорайоне, как должен пройти автобусный маршрут, где заложить новый сквер - прежде чем принять то или иное серьезное решение в сфере градостроительства, транспорта, образования и других, затрагивающее интересы многих горожан, сфер, необходимо оценить его последствия. Для этих целей при главе Перми Алексее Дёмкине создан экспертный совет, в который вошли представители промышленности и финансового сектора, образования и науки, культуры и спорта, градостроительства, руководители общественных и молодежных организаций.

Алексей Дёмкин отметил, что экспертное мнение, основанное на высокой компетенции и жизненном опыте, необходимо для принятия обоснованных управленческих решений.

– Идеи и предложения, высказанные на заседаниях Совета, помогут нашему городу выйти на новый уровень развития. С этой целью создан экспертный совет. Вместе с вами и горожанами мы сможем сделать так, чтобы жизнь в Перми стала интересной и насыщенной. Мы должны гордиться своим домом, любить его и заботиться о нем, – сказал Алексей Дёмкин.

На первом заседании экспертного совета был презентован проект Стратегии развития города. Актуализировать ее поручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Стратегическая цель Перми – войти в тройку лучших городов России.Стратегия включает 12 направлений: экономика будущего, экономика власти, экономика знаний, экономика здоровья, экономика жилья, экономика городской среды, экономика времени, экономика человеческого интереса, экономика спорта, экономика чистоты и порядка, экономика гражданского общества, экономика социальной защиты.

Среди приоритетов – эффективность социальной поддержки, увеличение форм прямого участия пермяков для определения приоритетов развития муниципалитета, комплексная застройка территории города, создание удобной системы общественного транспорта и инфраструктуры, развитие мест массового отдыха, форм активного досуга, возможностей для занятий спортом и творчеством.