Для помощи в поисках пропавшего мужчины волонтеры просят откликнуться пассажиров автобуса Пермь-Березники

Михаил Шевченко. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Пермском крае пропал 42-летний Михаил Шевченко. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщают, что 12 мая Михаил пришел на автовокзал. В 11.20 приехал автобус Пермь-Березники. Сел ли мужчина в автобус, не сообщается. Однако волонтер ищут и тех, кто в этот день был на автовокзале, и тех, кто ехал в автобусе из Перми до Березников

Приметы

Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы, белую водолазку, черные ботинки

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Михаиле, просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52, 8-902-834-46-98 и 8-919-497-81-30.