В Перми создали робота-тренера, который сможет работать при любой погоде

"Добрыня"-тренер. Фото: ПНИПУ

Студенты Пермского политеха разработали робота-тренера, который поможет посетителям фитнес-клубов и спортплощадок выполнять физические упражнения. «Тренер» сможет работать на улице в любую погоду.

- Робот «Добрыня» может объяснить, как правильно пользоваться тренажерами, на каких лучше тренировать те или иные мышцы, а также расскажет о себе. При описании упражнения «помощник» уведомит о противопоказаниях и оптимальном количестве подходов, - рассказал главный разработчик проекта, магистрант 2-го курса электротехнического факультета политеха Александр Князев.

Робот ростом в 160 сантиметров оснащен автономными системами распознавания и синтеза речи. Он работает от обычной розетки и может функционировать в любую погоду.

По словам разработчиков, «Добрыня» будет интересен спортивным комплексам и ТСЖ для установки на спортивных площадках. Они уже получили первые заказы на установку робота.