В Перми 1 июня запретят продавать алкоголь

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1 июня празднуется Международный день защиты детей. В городской администрации сообщили, что в день праздника в Перми запретят продавать алкоголь

В соответствии с постановлением правительства Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Международный день защиты детей – 1 июня, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Нарушителям грозят штрафы. Для должностных лиц - от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.