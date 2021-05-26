Спустя сутки после исчезновения мужчины родные обратились в полицию и к волонтерам. Фото: Василий Вахрин

- Найден, жив. Просьба снять репосты, - написали на своей странице ВКонтакте волонтеры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

В Перми окончены поиски 50-летнего мужчины, который пропал 24 мая в Свердловском районе. В полдень он ушел от поликлиники на улице Куйбышева, 111 и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Спустя сутки родные обратились в полицию и к волонтерам. А к ночи 25 мая пропавшего мужчину нашли живым.

Где он находился все это время, не сообщается.

Напомним, в настоящее время в Перми идут поиски 69-летней Нины Чугайновой. Женщина пропала тоже в понедельник, 24 мая. В этот день она вышла из дома по улице Лесная, 5 и исчезла. Всех, кто знает о ее местнахождении просят обратиться в полицию или к волонтерам по телефону 8-999-12-62-625.