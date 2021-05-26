С горы в Пермском крае упала машина с людьми

Фото: ЧП Чусовой/ВКонтакте

Во вторник, 25 мая, в 20.30 в Чусовом в районе дома по улице Теплогорская, 1а с горы упала Chevrolet Niva. В салоне автомобиля находились два человека. В результате происшествия пострадали 43-летний и 29-летний мужчины.

- По факту произошедшего проводятся проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ЧП Чусовой/ВКонтакте

Комментируя фотографию в социальных сетях пользователи интернета писали, что машина съехала с балкона. Оказалось, что словом "балкон" жители Чусового называют гору с небольшим скальным выступом на вершине.