В Перми пропала 69-летняя женщина

Нина Чугайнова. Фото: поисковой отряд "Регион 59"
Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 69-летнюю Нину Чугайнову.
Нина Чугайнова пропала в понедельник, 24 мая. В этот день она вышла из дома по улице Лесная, 5 и исчезла. Обеспокоенные родственники пропавшей обратились в полицию и к волонтерам
Приметы
Рост 150-160 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, короткие седые волосы. Была одета в светло-серое трико, полосатую футболку, черные туфли.
Всех, кому известно местонахождение Нины Филипповны, просят сообщать по телефонам: 102 или 8-999-12-62-625.
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