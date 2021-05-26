В Перми пропала 69-летняя женщина

Нина Чугайнова. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 69-летнюю Нину Чугайнову.

Нина Чугайнова пропала в понедельник, 24 мая. В этот день она вышла из дома по улице Лесная, 5 и исчезла. Обеспокоенные родственники пропавшей обратились в полицию и к волонтерам

Приметы

Рост 150-160 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, короткие седые волосы. Была одета в светло-серое трико, полосатую футболку, черные туфли.

Всех, кому известно местонахождение Нины Филипповны, просят сообщать по телефонам: 102 или 8-999-12-62-625.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня подозревают в его исчезновении». Друг, который последним видел Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться

29-летний пермяк пропал 23 февраля (Подробнее..)