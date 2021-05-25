В Пермском крае произошло одно из самых нелепых ограблений

. Фото: архив "КП"

В милицейских кругах ходит байка о самом быстром раскрытии ограбления. Грабителя задержали буквально через час – он выронил на месте преступления свой паспорт. Не знаем, действительно ли так было или это забавный вымысел. А вот история, произошедшая в Краснокамске, - чистейшая правда. И может претендовать на призовое место в числе самых нелепых преступлений.

Житель Краснокамска Николай В. едва освободился из мест лишения свободы, а через день снова «пошел на дело». Он зашел в магазин, дождался, когда продавец отвлекся, проник в офисное помещение и забрал лежавший там ноутбук.

А затем парень зашел в соседний ломбард и сдал туда украденную вещь по собственному паспорту. Разумеется, он был задержан по горячим следам.

В итоге Николай В. снова отправился в места лишения свободы – суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.