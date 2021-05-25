Судебные приставы заплатят жителю Пермского края за то, что не выпустили его за границу

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Более 16 тысяч рублей выплатит Федеральная служба судебных приставов туристу из Кудымкара, которого в аэропорту не выпустили за границу на отдых с семьей. Еще 1 октября прошлого года житель Коми округа оплатил висевший на нем долг. Затем он уточнил у пристава, что претензий к нему нет, и 21 октября вместе с семьей приехал в Казань, чтобы лететь оттуда по туристической путевке в Турцию. Но сотрудники пограничной службы не выпустили его из России.

Как оказалось, пристав-исполнитель вовремя не отменила ограничение на выезд кудымкарца, то есть не отправила документы о погашении им долга в пограничную службу.

В результате мужчина смог улететь на отдых только на следующий день. Вернувшись из Турции, он подал иск в Кудымкарский городской суд к Федеральной службы судебных приставов России с требованием взыскать с ответчиков за пропущенные сутки в отеле 4 323 рубля, транспортные расходы - 10225 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей и оплату государственной пошлины - 700 рублей.

Суд удовлетворил его иск частично – компенсировал транспортные расходы и пошлину, а моральный вред оценил в 5 тысяч рублей.